TABELLINO
CROTONE: Merelli; Andreoni (19’st Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius (19’st Stronati), Sandri (19’st Gallo); Zunno, Gomez, Maggio (356’st Calvano); Murano (19’st Perlingieri). A disp.: Sala, Martino, Berra, Leo, Cocetta, Groppelli, Vrenna, Marazzotti, Bruno. All. Longo
SIRACUSA: Farroni; Puzone, Pacciardi, Sapola (28’st Falla), Iob; Candiano, Guedelevicius (42’st Di Paolo); Guadagni (23’st Capanni), Limonelli, Valente (42’st Parigini); Contini. A disp. : Bonucci, Cancellieri, Frosali, Falla, Damian, Bonacchi, Ba, Catena, Morreale, Zanini, Krastev. All. Turati
Arbitro: Maccarini di Arezzo
Reti: 31’st Cargnelutti (C), 37’st Gomez (C)
Ammoniti: Andreoni (C), Di Pasquale (C), Puzone (S), Maggio (C)
Spettatori: 4.042
Clicca qui per il riassunto della gara: https://www.fccrotone.it/match/crotone-vs-siracusa/
