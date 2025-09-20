Il Moto Club Crotone “Ugo Gallo” si prepara a vivere un evento di straordinaria portata: dal 3 al 5 Ottobre 20 soci rappresenteranno il Moto Club al Giubileo dei Motociclisti, appuntamento che richiamerà a Roma migliaia di centauri provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Il momento culminante della tre giorni sarà il 4 ottobre, quando i partecipanti si ritroveranno al Vaticano, in Piazza San Pietro, per l’incontro con Papa Leone XIV, che celebrerà la messa per i motociclisti, benedirà i caschi e aprirà la Porta Santa, in un gesto dal forte significato spirituale.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana e dalle Autorità Ecclesiastiche del Vaticano, rappresenta un’occasione unica per coniugare la passione per le due ruote, la spiritualità e i valori sociali, evidenziando come il motociclismo possa essere uno strumento di cultura e aggregazione. Il gruppo crotonese partirà da Crotone il 3 ottobre, affrontando un percorso con varie soste programmate.

I soci del Moto Club, entusiasti di partecipare a un evento di tale rilevanza e di incontrare Papa Leone XIV, vivranno un’esperienza unica all’insegna della fede, dell’amicizia e della condivisione. «Siamo orgogliosi ed onorati di poter partecipare a una celebrazione di tale rilevanza e di rappresentare il nostro Moto Club e la città di Crotone», dichiara Fabio Gallo, presidente del Moto Club. «Il Giubileo dei Motociclisti non è soltanto un evento, ma un’esperienza che valorizza la fede, la speranza e la passione per le moto, offrendo la possibilità di incontrare e confrontarsi con motociclisti provenienti da ogni località. Questa partecipazione è anche un’opportunità per consolidare il nostro gruppo e rafforzare l’immagine del Moto Club a livello nazionale, confermando il nostro quasi cinquantennale ruolo attivo nel panorama motociclistico italiano».