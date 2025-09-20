Prende il via l’attività agonistica federale della Lotta Olimpica per l’AKC dopo la pausa estiva. Infatti, il 20 e 21 settembre, presso il palazzetto dello sport PalaMartino di Bari, si terrà il 3° Memorial Mario Bisignani, una competizione di carattere nazionale organizzata dalla Scuola di Lotta Bisignani VG Sport & Fitness di Bari. Un importante trofeo che vuole celebrare la memoria di un personaggio che ha dato tanto alla terra pugliese e che, per tale motivo, riveste il respiro nazionale coinvolgendo i migliori atleti di Lotta provenienti da tutta Italia.

Essendo un evento di importante rilevanza il Settore Lotta dell’ASD Accademia Karate Crotone vi prenderà parte con Sergio Esposito nei -55kg e Enrico Megna nei -60kg, due atleti U17 con alle spalle il necessario bagaglio tecnico per ben figurare e che quindi si cimenteranno nelle rispettive categorie guidati dall’Allenatore Andrea Esposito. Dal Presidente dell’AKC Enzo Migliarese e dal Direttore Tecnico Maurizio Tripaldi va un grande in bocca al lupo ai due crotoniati, nella certezza che faranno di tutto per portare a casa un ulteriore importante esperienza agonistica.