Tre scali di navi da crociera al porto di Crotone nell’ultima settimana di settembre

Nell’ultima settimana di settembre il porto di Crotone si prepara ad accogliere tre nuovi scali crocieristici. La compagnia Viking ha infatti programmato l’arrivo di tre differenti navi nelle giornate del 23, 26 e 28 settembre, per un totale di circa 3.000 passeggeri in transito.

I crocieristi saranno impegnati in escursioni che interesseranno non solo la città di Crotone, ma anche alcune delle mete più rappresentative del territorio: la Sila, Squillace, Strongoli, Le Castella, Santa Severina e San Floro.

Dal 2008, anno in cui è iniziata l’attività crocieristica nel porto di Crotone, ad oggi sono state 171 le navi accolte per un totale di oltre 140.000 passeggeri. Un risultato importante reso possibile grazie alla rete di collaborazione costruita nel tempo con operatori privati e istituzioni, che hanno creduto insieme a noi in questa avventura imprenditoriale.

In questa occasione non possiamo non rivolgere un pensiero a una persona che ha condiviso con noi tanti anni di lavoro in banchina: Gino Malena, storico e fidato collaboratore della società di trasporti Fratelli Romano, che ci ha lasciato qualche settimana fa.

Gino ha svolto con grande professionalità, ma soprattutto con umanità, il suo ruolo di autista di bus. Sarà triste non averlo accanto già dai prossimi scali: il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia.

Grazie Gino.