Domenica 21 settembre 2025 la società podistica Cirò Marina che Corre ha preso parte con ben sette atleti al 1° Trofeo Riccardo Voltarelli di Mirto Crosia, gara nazionale FIDAL sui 10 km e valida come prova unica del Campionato Provinciale Individuale Assoluti e Master di Cosenza. Per la squadra si è trattato di un appuntamento di grande prestigio, che ha confermato la presenza costante del gruppo nelle competizioni ufficiali e la crescita di una realtà già molto radicata nel panorama podistico calabrese. Gli atleti della Cirò Marina che Corre hanno saputo distinguersi su un percorso veloce, interamente tracciato sul suggestivo lungomare di Mirto Crosia, bagnato dal sole di fine estate e carico di tifo ed entusiasmo. Con determinazione hanno affrontato i 10 km, trasformando la fatica in sorrisi e risultati da ricordare, regalando entusiasmo e spirito di squadra. La giornata ha visto protagonisti: Luigi Capitò, presidente della società, esempio di costanza e guida per tutti; Silvia Aloisio, vicepresidente, che ha conquistato un meritato primo posto di categoria salendo sul podio, dimostrando energia, determinazione e lo spirito del gruppo; Mariano Salerno, capace di correre con cuore e gambe, sempre pronto a dare il massimo; Luisa Rennis, grinta e sorriso, la dimostrazione che passione e leggerezza possono correre insieme; Lamberto Giacinto, forza ed esperienza, capace di trasformare la fatica in motivazione; Antonio Montesanto, entusiasmo contagioso, un atleta che non si arrende mai; Cataldo Russo, esempio di dedizione, capace di trasformare ogni gara in una sfida personale vinta. La partecipazione al Trofeo Voltarelli entra così di diritto nella storia della nostra società – ha affermato il Presidente Capitò – «una giornata di sport, passione e condivisione che ci motiva a guardare avanti con sempre maggiore entusiasmo. Oltre alla gara, è stato bellissimo ritrovare gli amici podisti di sempre: abbracci, chiacchiere e sorrisi hanno reso la giornata ancora più speciale, confermando che il podismo è prima di tutto una grande famiglia.La partecipazione al Trofeo Voltarelli non è stata soltanto una gara, ma un momento di comunità e crescita per tutta la società. Ancora una volta la Cirò Marina che Corre ha dimostrato che correre significa condividere passione, amicizia e orgoglio di rappresentare la propria città.Un ringraziamento speciale va agli sponsor, che con il loro sostegno rendono possibili queste esperienze e ci permettono di portare i colori di Cirò Marina in giro per la Calabria e oltre.Questa giornata entra di diritto nella storia della Cirò Marina che Corre: un successo che ci motiva a guardare avanti, pronti a nuove sfide e a nuovi traguardi da conquistare insieme.

