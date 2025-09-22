Paura sulla spiaggia di Torretta di Crucoli, dove un uomo è rimasto vittima di una scarica elettrica mentre stava tirando a secco la propria barca con l’ausilio di un verricello elettrico. Nel corso della manovra avrebbe toccato accidentalmente il cavo d’acciaio in fase di riavvolgimento, ricevendo una scossa che lo ha colpito alla mano e al braccio, provocandogli ustioni e forti dolori. I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto e in pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso atterrato in un terreno adiacente alla statale 106. Dopo le prime cure si è potuto constatare che le condizioni del ferito non erano gravi come apparivano in un primo momento e l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, dove è ricoverato ma fuori pericolo.

Dell’accaduto si stanno occupando i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di malfunzionamenti o irregolarità negli strumenti utilizzati. L’episodio mette in evidenza la pericolosità dell’uso di apparecchiature elettriche in ambienti umidi o a contatto con l’acqua, situazioni che possono trasformarsi in gravi rischi di folgorazione. Fondamentale si è rivelata la tempestività dei soccorsi e la prontezza dei presenti, elementi che hanno evitato conseguenze ben più drammatiche.