L’A.I.D.O. – Associazione Italiana Donatori Organi, sezione di Crotone, in collaborazione con i Frati Minori Francescani del Santuario del SS. Ecce Homo – Chiesa Giubilare di Mesoraca (KR) e con il Patrocinio del Comune di Mesoraca, organizza il Giubileo delle Associazioni, del Volontariato e delle Comunità cristiane del territorio.
L’evento si terrà sabato 27 settembre 2025, secondo il seguente programma:
- Ore 17.00 – Ritrovo presso il Bivio per il Santuario del SS. Ecce Homo, Mesoraca
- Processione verso il Santuario
- Celebrazione della Santa Messa
- Interventi conclusivi
Si invitano le associazioni e la cittadinanza a prendere parte a questo significativo appuntamento, che unisce spiritualità, impegno civile e solidarietà.
Per ulteriori informazioni: 320 1583283, coordinate: https://maps.app.goo.gl/cyLgGiLANPHUhs6c8?g_st=aw
