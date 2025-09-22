Prima uscita stagionale per i Tritoni della Pallavolo Crotone, che sabato hanno affrontato la Domotek Volley Reggio Calabria, formazione di Serie A3, in un allenamento congiunto che ha rappresentato un test probante per i ragazzi di mister Piero Asteriti, attesi all’esordio nel campionato nazionale di Serie B ai primi di ottobre.

Nonostante le importanti assenze di Palmeri e Cotroneo, la squadra ha mostrato carattere e tenuta mentale, tenendo testa a un avversario tecnicamente e fisicamente molto attrezzato. L’obiettivo principale di questo primo appuntamento era mettere a fuoco gli obiettivi testando quelli raggiunti finora , affinare l’intesa con i nuovi innesti e iniziare a prendere confidenza con i ritmi di gioco richiesti dalla categoria.

La formazione scesa in campo ha visto Barile in cabina di regia, con Galuppo nel ruolo di opposto, Dariush e Romeo al centro, Andrea Asteriti e My di banda e Tonolli libero. Nel quarto set spazio anche a Lorenzo Asteriti che in questa stagione ricoprirà il ruolo di Palleggiatore, in un’ottica di rotazione e valutazione dell’intera rosa.

Mister Asteriti si è detto soddisfatto: “Contro un avversario di grande livello come la Domotek, i ragazzi hanno risposto con spirito di sacrificio e attenzione. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare, ma siamo sulla buona strada.”

I segnali sono incoraggianti: la squadra sta crescendo sul piano fisico e tecnico, e il gruppo mostra già un’ottima coesione, fondamentale per affrontare al meglio un campionato impegnativo come quello di Serie B.

Prossimo appuntamento sabato prossimo contro Praia a Mare a Camigliatello Silano per un nuovo test utile a proseguire il cammino di avvicinamento all’inizio ufficiale della stagione.

I nostri Tritoni sono pronti a tuffarsi nel grande salto.