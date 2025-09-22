“Un lavoro in piano costante sviluppando una buona armonia per il salto”

Si è concluso il concorso di Salto Ostacoli lo scorso 5-6-7 Settembre a Bisignano presso il prestigioso Centro Ippico del Sole,dove ha visto 100 partenti sfidarsi tra di loro.

A portare il nostro paese è il Team De Leo,Centro Ippico di Ciró Marina guidato da due istruttori federali e dal proprietario Vincenzo De Leo,i ragazzi del Team si sono contraddistinti in questo weekend,così come nelle gare a tempo con una percentuale di 65 posizionandosi in cima alle classifiche,concludendo a podio anche la più piccola del Team nella cat.20 Aurora Mauro

I binomi partiti dal Centro ippico:

Bevilacqua AnnaTeresa su Oxana

Minaudo Debora su Nadir de Gavoi

Mauro Aurora su Perla

Un lavoro costante,un lavoro in piano in armonia e leggerezza seguito dal Dressagista De Leo per poi passare i binomi al Salto Ostacoli all’istruttore Mauro F.

Un team di forza con varie Formazioni Mensili anche da parte dell’istruttore Sproviere C. istruttore federale nonché cavaliere partecipante ai mondiali di Lanachen,dí orgoglio ma soprattutto di tanta tenacia che rispecchia questo meraviglioso Centro Ippico formato da due squadre Dressage e Salto Ostacoli pronti a rappresentare e portare in giro il nome del nostro paese,della buona equitazione ma soprattutto della perseveranza di questo meraviglioso sport.

Il Team con le sue due squadre sono già in preparazione per il prossimo concorso in vista di Dressage e Salto Ostacoli