Il Comitato Territoriale Calabria Centro lancia una nuova opportunità per tutti gli appassionati di sport: a ottobre prenderà il via il Corso gratuito per Arbitri di Pallavolo, aperto a chiunque abbia tra i 16 e i 64 anni (ANCHE GIOCATORI DI PALLAVOLO), senza necessità di esperienza pregressa.
Il corso si terrà nelle date 4, 5, 11 ottobre 2025 presso la sede della Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale Calabria Centro, sito in Via Lazio,2 a Lamezia Terme.
Per iscriversi è sufficiente scansionare il QR code presente sulla locandina ufficiale, inviare una mail a corsoarbitri@calabriacento.it oppure compilare il seguente google form: https://forms.gle/K8jd3PVGSspWnmAC6.
Diventare arbitro significa vivere la pallavolo da un punto di vista privilegiato, con la possibilità di intraprendere un percorso che può portare fino ai campionati di Serie A. Oltre alla formazione tecnica e pratica, ogni gara diretta prevede un rimborso spese, rendendo questa esperienza non solo formativa ma anche gratificante.
Il corso rappresenta un’occasione unica per chi desidera entrare nel mondo della pallavolo con un ruolo da protagonista, contribuendo alla crescita dello sport nel nostro territorio.
Non perdere l’opportunità di vivere la pallavolo da una prospettiva nuova ed entusiasmante!
