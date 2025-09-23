Lotta Olimpica Due medaglie di Bronzo per l’AKC Crotone conquistate a Bari da Enrico Megna e Sergio Esposito al 3° Trofeo Nazionale Memorial Mario Bisignani

Comincia bene la ripresa dell’attività agonistica per il settore Lotta Olimpica dell’ Accademia Karate Crotone che è stata coinvolta nella manifestazione agonistica a carattere nazionale Memorial Mario Bisignani giunta alla sua terza edizione e disputatasi domenica 21 settembre nel PalaMartino di Bari. Infatti , nelle giornate di sabato e domenica, gli atleti dell’AKC Lotta Enrico Megna e Sergio Esposito si sono misurati sia nello speciale allenamento precedente la gara che nella competizione stessa da dove sono rientrati a casa con due bellissime medaglie di Bronzo. Per la cronaca la prima medaglia di Bronzo è stata conquistata da Sergio Esposito nella cat.55kg U17 dove è stato preceduto da Alessandro Colella(BA) med. Argento e Vincenzo Borrelli (NA) med. d’Oro; la seconda medaglia di Bronzo è arrivata da Enrico Megna nella cat. 60kg dove l’oro è andato a Francesco Viscardi (SA) e l’Argento a Antonino Scimone (ME)

La classifica finale delle Società della Lotta Libera ha visto al 1° posto WRESTLING LIUZZI – Campania (NA); 2° FIT&S – Campania (SA); 3° VG SPORT – Puglia (BA); 4° A.K.C. CROTONE – Calabria (KR).

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

E’ stata un prova un po’ sotto tono per i nostri due atleti- ha detto l’Allenatore Andrea Esposito – ovviamente rientra nella norma se si considera essere la prima uscita dopo la pausa estiva, va comunque sottolineato che gli atleti sono sulla lunghezza d’onda giusta. Poteva essere un risultato più pregiato ma va bene così.

Complimenti e congratulazioni sono subito arrivati da parte dell’Assessore allo Sport di Crotone Luca Bossi, dal Presidente regionale Fijlkam Lotta M° Mimmo Spanò. Altrettanti complimenti sono giunti da parte del direttore tecnico AKC Lotta M° Maurizio Tripaldi e del presidente dell’AKC Enzo Migliarese che ha voluto sottolineare insieme a tutto il consiglio direttivo l’arrivo a quota 326 il numero di medaglie nazionali ed internazionali del palmares della storica scuola crotonese.