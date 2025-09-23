È in corso dalle prime ore del mattino un’operazione di polizia giudiziaria con l’impegno di 40 agenti della Polizia di Stato appartenenti alla squadra mobile della Questura di Crotone. Gli agenti stanno eseguendo delle misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dott. Domenico GUARASCIO. per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse e estorsione, inoltre stanno sequestrando un centro scommesse ubicato in pieno centro cittadino .Alle ore 08:45 si terrà un incontro con la stampa negli uffici della Questura.

