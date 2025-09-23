La stagione invernale 2025-2026 porta una novità importante per l’aeroporto di Crotone, che ottiene una nuova rotta internazionale verso Düsseldorf. Per lo scalo pitagorico si tratta di un passo avanti strategico, capace di rafforzare i collegamenti con la Germania e offrire nuove opportunità sia per i turisti che per i tanti calabresi residenti all’estero. Dopo anni di difficoltà e riduzioni di voli, la presenza di Ryanair segna una prospettiva di rilancio e apre scenari di crescita legati ai flussi dal Nord Europa.

Accanto a Crotone, la compagnia low cost ha presentato un piano senza precedenti per gli scali di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Complessivamente saranno 35 le rotte operate in Calabria, con quattro aeromobili basati tra Lamezia e Reggio, uno dei quali di nuova introduzione. Da Lamezia decolleranno sette nuove destinazioni: Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste e Wrocław, mentre lo scalo reggino vedrà consolidata la programmazione già avviata.

Secondo le stime di Ryanair, l’operativo calabrese porterà circa tre milioni di passeggeri all’anno, genererà oltre 2.300 posti di lavoro e rappresenterà un investimento complessivo pari a 400 milioni di dollari. A questi numeri si aggiunge un progetto parallelo da 15 milioni di euro per la costruzione di hangar di manutenzione a Lamezia Terme, che garantiranno ulteriori 300 posti di lavoro locali.

Determinante, secondo la compagnia, è stata la decisione del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale municipale sugli aeroporti a partire da agosto 2024. Da quella misura è derivato un incremento dell’offerta pari al 75%, con oltre 1,4 milioni di posti aggiuntivi e venti nuove rotte attivate. Ryanair ha sottolineato come proprio questo provvedimento abbia reso possibile l’espansione più consistente mai registrata in Calabria.

Il nuovo piano invernale porta così la regione a un livello di connettività mai raggiunto prima, con ricadute significative sul turismo, sull’economia e sull’occupazione. Crotone, con il volo su Düsseldorf, diventa il simbolo del rilancio, mentre Lamezia e Reggio consolidano il loro ruolo di scali di riferimento. Ora la sfida sarà accompagnare questa crescita con politiche di sviluppo turistico e infrastrutturale in grado di accogliere al meglio i passeggeri e valorizzare appieno le opportunità create.