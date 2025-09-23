Buona la prima per le Sirene della Pallavolo Crotone: grinta e carattere contro la Todo sport Vibo nel primo allenamento congiunto della stagione

Esordio incoraggiante per le Sirene della Pallavolo Crotone, che sabato al PalaKrò hanno affrontato la Todo Sport di Vibo, anch’essa calabrese militante in B2. Un test-match utile e significativo, nonostante alcune assenze importanti: fuori il centrale Cannavò per precauzione e la veterana Iza Kus, ancora ferma ai box. Ma il gruppo ha risposto presente.

Guidate dalla capitana Maggipinto,autentico motore emotivo e tecnico della squadra , le rossoblù hanno mostrato buone trame di gioco e grande compattezza. In posto 4 Sant’Ambrogio e Gargiulo si sono ben comportate, garantendo tenuta in ricezione e continuità in attacco. Al centro, spazio e buone sensazioni per Pili e Campese, chiamate a sostituire le titolari con personalità e determinazione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nota di merito per l’opposta Petuchova: al debutto stagionale ha messo subito in chiaro le sue intenzioni, firmando attacchi potenti e incisivi. E soprattutto, ottima la risposta del gruppo delle giovani del vivaio, che ha mostrato sicurezza e voglia di guadagnarsi spazio in prima squadra.

Mister Argirò e coach Lorenzetti possono ritenersi soddisfatti: nonostante le defezioni, il collettivo c’è, lavora e cresce. Le Sirene sono pronte a far sentire la loro voce nel campionato di B2. E questa, per essere solo la prima uscita, è già un buon inizio.