Villa Romana di Calipezzati – Sopralluogo del 16 settembre 2025



In data 16 settembre 2025, su segnalazione del nostro circolo, è stato effettuato un sopralluogo presso l’area archeologica situata in località Gadice, nel comune di Calipezzati (CS), ai piedi dell’omonima collina, a circa 110 metri dall’attuale linea di costa.



Alla visita hanno partecipato la Dott.ssa Giovanna Verbicaro, Funzionario archeologo responsabile per il territorio, in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, unitamente al personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza.



Durante il sopralluogo e a seguito dello studio della documentazione bibliografica e d’archivio, è stato confermato che la località in questione rientra in un più ampio contesto archeologico noto sin dagli anni ’70.



Nel 1976, infatti, l’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria condusse i primi rilievi e ricognizioni nell’area. Successivamente, nel 1990, il prof. Armando Italiano Grasso, nell’ambito del progetto Giacimenti Culturali, eseguì indagini più approfondite che portarono all’individuazione di resti strutturali e materiali pertinenti a una villa romana, databile tra l’età tardo-repubblicana (seconda metà del I sec. a.C.) e la prima età imperiale (prima metà del I sec. d.C.).

Parte del sito è stata purtroppo compromessa dai lavori connessi alla realizzazione della linea ferroviaria e successivamente della Strada Statale 106 Ionica.

Negli anni successivi, l’area è stata oggetto di prospezioni geofisiche condotte dalla Soprintendenza con l’ausilio di strumentazione D.S., che hanno consentito una più precisa definizione dei limiti del contesto archeologico.



Tale sito è stato ufficialmente riconosciuto di interesse culturale con apposito Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 1999.

La Dott.ssa Giovanna Verbicaro, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha manifestato la massima disponibilità e collaborazione nel caso in cui si rendessero disponibili fondi utili ad approfondire le indagini archeologiche e ad avviare un processo di valorizzazione dell’area.

Alla luce di quanto sopra, il nostro circolo invita il Sindaco del Comune di Calipezzati a farsi promotore presso il Ministero della Cultura e la Regione Calabria di una richiesta di fondi straordinari, finalizzati alla tutela, alla ricerca e alla valorizzazione di questo importante patrimonio storico-archeologico.

