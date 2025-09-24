Villa Romana di Calipezzati – Sopralluogo del 16 settembre 2025
In data 16 settembre 2025, su segnalazione del nostro circolo, è stato effettuato un sopralluogo presso l’area archeologica situata in località Gadice, nel comune di Calipezzati (CS), ai piedi dell’omonima collina, a circa 110 metri dall’attuale linea di costa.
Alla visita hanno partecipato la Dott.ssa Giovanna Verbicaro, Funzionario archeologo responsabile per il territorio, in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, unitamente al personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza.
Durante il sopralluogo e a seguito dello studio della documentazione bibliografica e d’archivio, è stato confermato che la località in questione rientra in un più ampio contesto archeologico noto sin dagli anni ’70.
Nel 1976, infatti, l’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria condusse i primi rilievi e ricognizioni nell’area. Successivamente, nel 1990, il prof. Armando Italiano Grasso, nell’ambito del progetto Giacimenti Culturali, eseguì indagini più approfondite che portarono all’individuazione di resti strutturali e materiali pertinenti a una villa romana, databile tra l’età tardo-repubblicana (seconda metà del I sec. a.C.) e la prima età imperiale (prima metà del I sec. d.C.).
Parte del sito è stata purtroppo compromessa dai lavori connessi alla realizzazione della linea ferroviaria e successivamente della Strada Statale 106 Ionica.
Negli anni successivi, l’area è stata oggetto di prospezioni geofisiche condotte dalla Soprintendenza con l’ausilio di strumentazione D.S., che hanno consentito una più precisa definizione dei limiti del contesto archeologico.
Tale sito è stato ufficialmente riconosciuto di interesse culturale con apposito Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 1999.
La Dott.ssa Giovanna Verbicaro, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha manifestato la massima disponibilità e collaborazione nel caso in cui si rendessero disponibili fondi utili ad approfondire le indagini archeologiche e ad avviare un processo di valorizzazione dell’area.
Alla luce di quanto sopra, il nostro circolo invita il Sindaco del Comune di Calipezzati a farsi promotore presso il Ministero della Cultura e la Regione Calabria di una richiesta di fondi straordinari, finalizzati alla tutela, alla ricerca e alla valorizzazione di questo importante patrimonio storico-archeologico.
Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni”, la cittadella regionale si illumina di blu
Anche quest’anno la Regione Calabria aderisce alla Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni. Oggi 23 settembre, infatti, nella ricorrenza adottata...
Lascia un commento