Crotone, 24 settembre 2025 – Questa mattina, alle ore 05:50 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta in Via Antonio De Curtis, 2, nel Comune di Cariati (CS), per un incendio che ha coinvolto un’abitazione.

All’arrivo sul posto, le squadre di soccorso hanno riscontrato la presenza di fumo e fiamme provenienti da una finestra del secondo piano dell’edificio ed è stato immediatamente avviato l’intervento di spegnimento.

Durante l’intervento, è stato riscontrato che nelle stanze interessate dall’incendio si è verificato lo sfondellamento del solaio del piano superiore (intradosso terzo piano), mentre il piano sottostante (secondo piano) ha subito evidenti lesioni agli intonaci.

A seguito di una rapida valutazione tecnica condotta attraverso un’analisi visiva, per garantire la sicurezza dell’edificio e dei residenti si diffidava all’utilizzo temporaneo dei locali (stanze e corridoi sui tre livelli in corrispondenza delle stanze danneggiate).

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le operazioni di messa in sicurezza sono state completate con successo, ma l’intervento continuerà con le necessarie verifiche tecniche per determinare l’entità del danno strutturale e la fattibilità di un eventuale ripristino.

La Squadra Vigili del Fuoco ha operato con grande professionalità per limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti e degli altri occupanti dell’edificio.