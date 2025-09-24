Da oltre ottant’anni, la Pescheria Sammarco è un simbolo di qualità e passione sul Lungomare di Cirò Marina. Fondata nel lontano 1942 dal nonno di Pasquale Sammarco, è stata portata avanti con dedizione dal figlio Francesco, fino ad arrivare all’attuale titolare Pasquale, che oggi rappresenta la terza generazione di questa storica attività. La tradizione continua a rinnovarsi con entusiasmo grazie all’ingresso del giovane Francesco, figlio di Pasquale, che affianca il padre nell’attività di famiglia, garantendo un futuro solido a questa realtà storica.

La Pescheria Sammarco, da sempre sinonimo di pesce fresco e selezionato con cura, si arricchisce oggi di una novità: l’apertura della friggitoria. Una scelta che amplia l’offerta e incontra la voglia di gusto e convivialità, proponendo una frittura di pesce fresco croccante e fragrante. Dal coppo tradizionale alla vaschetta pronta da gustar, ogni soluzione è pensata per soddisfare il palato dei clienti con semplicità e autenticità.

E non finisce qui: a breve arriveranno anche i panini con pesce fresco, una proposta che unisce tradizione e innovazione e che renderà ancora più sfiziosa la pausa gastronomica sul lungomare.

Per esaltare al meglio i sapori del mare, la friggitoria propone in abbinamento lo storico e prelibato Vino di Cirò, eccellenza riconosciuta del territorio e orgoglio della tradizione calabrese. Naturalmente non mancano tutte le altre bevande per ogni esigenza: acqua, Coca Cola, aranciate e birre.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Al cuore di questa novità resta la filosofia che da sempre caratterizza la Pescheria Sammarco: portare in tavola solo il meglio del mare. Ogni frittura è preparata esclusivamente con pesce fresco, garanzia di qualità e bontà che da tre generazioni accompagna le famiglie cirotane e i turisti di passaggio.

La friggitoria è attualmente aperta nelle serate di venerdì, sabato e domenica, quando passeggiare sul lungomare e fermarsi a gustare una frittura diventa un piccolo rito di piacere.

Situata nei pressi della chiesa di San Cataldo, sul suggestivo Lungomare di Cirò Marina, la Pescheria Sammarco si conferma non solo come luogo dove acquistare pesce fresco, ma anche come punto di riferimento per chi vuole vivere un’esperienza di gusto autentica, arricchita dal legame con la tradizione vinicola e gastronomica del territorio.