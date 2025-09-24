CERVIA – Il 20 settembre 2025 Cervia ha ospitato l’Ironman Italy, una delle competizioni di triathlon più dure e affascinanti al mondo. All’appuntamento hanno preso parte migliaia di atleti provenienti da ogni parte del globo, pronti a sfidarsi sulla distanza “full”: 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e, per concludere, una maratona di 42,2 chilometri. Una prova estrema che unisce resistenza fisica, forza mentale e una preparazione meticolosa.
Non a caso il termine Ironman significa “uomo d’acciaio”: infatti non è una gara per tutti, ma solo per chi riesce a coniugare determinazione, allenamento e spirito di sacrificio.
Tra i protagonisti della giornata c’era Luigi Candelise, originario di Cirò Marina ma da quasi trent’anni residente a Brindisi, atleta tesserato sia con la ZZW Team sia con l’Atletica Amatori Brindisi. Candelise vanta già importanti risultati nel mondo della corsa: la Maratona di Roma 2023 chiusa in 2h51’, una mezza maratona a Milano in 1h19” e diversi titoli di campione provinciale di corsa. Prima di cimentarsi nella distanza regina aveva inoltre già completato due Ironman 70.3, esperienza che lo ha preparato alla sfida di Cervia.
Dopo un anno intero di preparazione – senza fermarsi neppure ad agosto, quando nelle giornate di vacanza a Cirò in tanti lo avranno visto correre, nuotare o allenarsi in bici lungo le strade della costa – Candelise ha portato a termine l’Ironman fermando il cronometro a 11 ore esatte. I suoi parziali raccontano la costanza della prestazione: 1h12’ nel nuoto, 5h47’ in bici e una maratona finale chiusa in 3h39’.
Un risultato straordinario che l’atleta dedica alla propria famiglia, per il sostegno e i sacrifici condivisi, e agli amici che lo hanno accompagnato in questo percorso: Vito, compagno di allenamenti e di gara, e Angelo, prezioso punto di riferimento durante i tre giorni della manifestazione.
Per Candelise, come per tutti gli Ironman, non è solo sport: è la celebrazione della tenacia e della passione. Questo Ironman full di Cervia rappresenta il coronamento e il completamento di un lungo percorso, fatto di sacrifici, dedizione e amore per lo sport.
