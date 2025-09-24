Domenica 21 settembre, presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, si è svolta la consueta cerimonia di cambio delle cariche distrettuali del Kiwanis International – Distretto Italia-San Marino. L’evento ha visto l’elezione del nuovo governatore Basilio Valente e delle altre cariche distrettuali, tra cui il vice governatore e il governatore eletto.

La manifestazione è stata caratterizzata da momenti solenni, come il passaggio del collare del presidente del club di Vibo e, soprattutto, quello tra i luogotenenti del Governatore per la Divisione 12, che racchiude ben 13 club compresi tra Castrovillari e Vibo. A ricoprire questo importante ruolo è stato chiamato l’architetto Antonio Francesco Amodeo, socio del club Kiwanis di Cirò Marina “Apollo Aleo”.

“Si tratta di un giusto riconoscimento al club – ha sottolineato Amodeo – che in questi anni ha saputo distinguersi per l’impegno nei progetti a favore dei bambini più bisognosi. Sarà un anno intenso, ricco di responsabilità, che vedrà ancora una volta il Kiwanis protagonista nel sociale, con particolare attenzione ai più piccoli”.

L’investitura di Amodeo rappresenta un ulteriore passo in avanti per il club di Cirò Marina, che negli ultimi anni si è distinto per iniziative e attività solidali, consolidando il ruolo del Kiwanis come punto di riferimento per la promozione del bene comune e della solidarietà nei territori calabresi.