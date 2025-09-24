Leo Barberio Segretario di Federazione Pd Provincia di Crotone: «Il nostro territorio merita di uscire dall’isolamento e di avere finalmente una programmazione seria sullo scalo Sant’Anna, che deve diventare un punto di riferimento per tutta la fascia ionica»

«Ancora una volta, la provincia di Crotone viene dimenticata. Mentre Ryanair annuncia sette nuove tratte da Lamezia Terme, per Crotone arriva soltanto una conferenza stampa e una rotta già attiva. Il piano di espansione della compagnia low-cost può essere riassunto così: voli a Lamezia, pacche sulle spalle a Crotone.

È inaccettabile che a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale si celebri, con tanto di passerelle e lodi a Occhiuto, senza che venga destinato un solo nuovo volo al Sant’Anna di Crotone. Questo non è sviluppo equilibrato, è una presa in giro per un intero territorio.

Siamo stanchi di veder sbandierati grandi numeri e promesse a favore dei cittadini, mentre in realtà la nostra provincia viene sistematicamente ignorata nei piani infrastrutturali, nei servizi e nei collegamenti.

Crotone merita investimenti veri, merita una programmazione seria sul suo aeroporto, l’unico della fascia ionica che potrebbe realmente servire una vasta area interna della Calabria orientale. E invece, ancora una volta, si preferisce la propaganda alla pianificazione, l’apparenza alla sostanza.

La mia battaglia è e sarà quella di rompere questa logica di abbandono, portando nelle istituzioni la voce di chi ogni giorno è costretto a viaggiare ore per prendere un aereo, di chi vede il proprio territorio sempre più marginalizzato.

Crotone non è una periferia di serie B. È tempo di essere protagonisti.»