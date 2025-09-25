ATALANTA U23: Vismara; Guerini, Comi, Navarro (43’st Camara); Bergonzi, Pounga (23’st Pounga), Levak, Ghislandi (13’pt Berto); Cortinovis (43′ Papadopoulos), Vavassori; Misitano (1’st Cissè). A disp. : Torriani, Sassi, Plaia, Manzoni, Bono, Tornaghi, Leandri, Colombo, Mencaraglia, Lonardo. All. Bocchetti
CROTONE: Merelli; Andreoni, Berra, Di Pasquale (6’st Cargnelutti), Groppelli; Gallo (21’st Vinicius), Sandri; Zunno (37’st Stronati), Gomez, Maggio (1’st Piovanello); Murano (37’st Perlingieri). A disp.: Martino, Sala, Leo, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo
ARBITRO: Di Mario di Ciampino
MARCATORI: 25’st Zunno (C), 33’st Berto (A), 42’st Gomez (C)
AMMONITI: Guerini (A), Di Pasquale (C)
