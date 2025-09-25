Questa mattina, nella Chiesa dell’Immacolata di Crotone, l’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, S.E. Mons. Alberto Torriani ha celebrato una Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo, Apostolo ed evangelista, Patrono della Guardia di Finanza.

Alla presenza del Prefetto, S.E. Franca Ferraro e delle Autorità civili e militari Provinciali, di numerosi finanzieri in servizio e in congedo, l’Arcivescovo ha illustrato, durante l’omelia, la conversione di Matteo, “il pubblicano” esattore delle imposte che, rispondendo alla chiamata di Cristo, non ha esitato ad abbandonare tutto per seguirlo.

Il Comandante Provinciale, Col. Pierfrancesco Bertini, nel ringraziare S.E. Mons. Alberto Torriani, ha voluto sottolineare come l’evento rappresenti per gli appartenenti al Corpo un momento ricco di positive suggestioni, ovvero, un appuntamento per riflettere sull’agire quotidiano, sull’impegno incondizionato di tutti, nessuno escluso, rivolgendo a tutti i Finanzieri e alle loro famiglie il suo apprezzamento per l’impegno e dedizione dimostrati, che contribuiscono quotidianamente ad accrescere il prestigio del Corpo attraverso la vicinanza ai cittadini onesti e rispettosi delle regole.

La Santa Messa si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, al termine della quale il Colonnello Bertini, sottolineando l’importanza della ricorrenza del Santo Patrono tra le Fiamme Gialle, ha ringraziato le Autorità e tutti gli intervenuti per la loro partecipazione.