Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di Piano in Piazza, l’iniziativa promossa e organizzata da Confcommercio Calabria Centrale, con il contributo del Comune di Crotone nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici in favore di eventi e manifestazioni di intrattenimento e spettacolo – Anno 2025/2026.

Un pubblico numeroso e attento ha preso parte alle due serate, confermando il valore di un progetto che si pone come obiettivo quello di valorizzare i luoghi simbolo della città e di rafforzare, attraverso la cultura, il senso di comunità e appartenenza.

La prima serata, ospitata in Piazza Mercato, ha visto protagonisti il Giuseppe Santelli Trio e la Statale 107 bis, che hanno regalato momenti di grande eleganza e raffinatezza musicale. La seconda serata, nella suggestiva cornice di Piazza del Teatro Scaramuzza, ha proposto un percorso tra memoria e identità curato dallo storico Christian Palmieri, arricchito dalla performance del Veronica Parrilla & Carlo Manna Quartet.

Un ringraziamento particolare va al direttore artistico Paolo Cerrelli, che con dedizione e passione ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione e al successo della rassegna, confermandosi autentico ideatore e anima del progetto.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Piano in Piazza” rappresenta per Confcommercio Calabria Centrale non solo un evento culturale, ma anche un impegno concreto a sostegno della città e delle sue imprese, attraverso la promozione del territorio, il rilancio dei luoghi storici e l’offerta di occasioni di socialità e partecipazione.

L’iniziativa conferma l’attenzione di Confcommercio Calabria Centrale verso la costruzione di un modello di sviluppo urbano e culturale che, con la collaborazione delle istituzioni e della comunità locale, possa diventare un punto di riferimento stabile per la crescita sociale ed economica del territorio.