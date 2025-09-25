Domenica 21 Settembre 2025 organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Crotone, sotto l’egida della Federazione Italiana di Pesca Sportiva (FIPSAS), in collaborazione con la Sezione Provinciale FIPSAS di Crotone e lo Yachting Kroton Club, si è svolta la prima prova della selezione provinciale di traina costiera con la formula “Catch & release” “cattura e rilascia”.

La prova, valida come qualificazione al Campionato Italiano che si terrà nel 2026, si e’ svolta nelle acque antistanti la citta’ di Crotone.

Gli equipaggi hanno preso il mare alle ore 7,00 dal porticciolo della Lega Navale e continuato la gara fino alle ore 12,00 come da regolamento, le ottimali condizioni del mare hanno permesso il regolare svolgimento della prova, alla fine si sono contate poche catture, le prede – tutte rilasciate – sono state esclusivamente tonnetti “alletterati”.

Questa la Classifica della 1^ prova della selezione Provinciale di “ TRAINA COSTIERA ”

1° CLASSIFICATO EQUIPAGGIO Luca Pugliese-Giovanni Pelle-Giovanni Astorelli.

(skipper) Ugo Pugliese

2° CLASSIFICATO EQUIPAGGIO Fausto Tricoli-Pietro Livani-Andrea Valenti

3° CLASSIFICATO EQUIPAGGIO Giovanni Pugliese-Ottavio Cavallaro-Rocco Maurizio Pontieri

A seguire

“ALECCIOLA” Giancarlo Muscò, Giovanni Guarascio, Simone Borello

“UCCIALì” Vincenzo Pescatore, Francesco Asteriti, Maurizio Canino

“WANDA” Fabrizio Zurlo, Ruggiero Capuano, Lucio Civale

“GAIA II” Benito Greco, Giancarlo Correale

Gli Equipaggi si sono dati appuntamento alla prossima prova che si svolgerà il giorno 5 ottobre e sarà organizzata dallo Yachting Kroton Club

Il presidente L.N.I. Crotone Gianni Liotti e Mimmo Mazza presidente dello Yachting Kroton Club, organizzatori di questa classica competizione alieutica ormai consolidata – si svolge infatti da oltre 20 anni – hanno rimarcato l’importanza della formula “Catch & release” quale via da percorrere per il riconoscimento dei circoli di pesca sportiva quali associazioni di tutela ambientale. Gli atleti sono stati premiati dal Presidente della sezione provinciale FIPSAS Mario Scicchitano e dal giudice federale FIPSAS Luigi Campanaro.

Un ringraziamento doveroso alla Capitaneria di Porto di Crotone, alla Guardia di Finanza, alla Sezione Provinciale FIPSAS e a tutti i soci partecipanti delle Associazioni Sportive : Yachting Kroton Club, Ucciali’ Fishing Team, GdPS LNI Crotone.