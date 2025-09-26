Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a garantire trend di sicurezza nel centro storico cittadino, nel quale gruppi di giovani approfittando delle vie molto strette si incontrano per lo smistamento delle sostanze stupefacenti, il personale della Polizia di Stato, nel corso dei servizi, ha tratto in arresto due minorenni di anni 17, di cui uno con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di una attività che le volanti da tempo stanno conducendo, anche attraverso l’impiego delle pattuglie motomontate denominate “Nibbio” per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti tra i più giovani frequentatori della parte più antica della città di Crotone.

L’attività di osservazione, avviata dagli agenti della Squadra Volante, ha permesso di attenzionare i due minori i quali in più occasioni hanno intrattenuto frequenti contatti con altri coetaneigià conosciuti all’ufficio.

All’esito dell’attività di prevenzione è stata individuata una struttura ricettiva, più precisamente un B&B, ubicato nel centro cittadino, utilizzata dai due per dimorare nonostante residenti in città, al fine di eludere eventuali perquisizioni domiciliari conservando lo stupefacente in un posto da loro ritenuto sicuro.

Alla luce delle risultanze è stata disposta una perquisizione presso la stanza occupata dai due minori, estesa anche alle pertinenze dell’immobile, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati 57 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato. La sostanza era stata ben occultata, avvolta da una carta di colore chiaro, all’interno dell’armadio presente nella camera da letto.

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione intriso della medesima sostanza, materiale da confezionamento e la somma complessiva di 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, i due minorenni sono stati arrestati e tradotti presso l’Istituto Penitenziario per i Minorenni di Catanzaro, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha convalidato l’arresto.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente tra i più giovani e nei luoghi frequentati dalla movida, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla salvaguardia dell’ordine pubblico nei punti di ritrovo.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti della Squadra Volanti hanno identificato 257 persone, di cui 22 extracomunitari e 35 con precedenti di Polizia, e controllato 190 veicoli.

Altresì, gli operatori hanno segnalato al sig. Prefetto un soggetto che, all’atto del controllo, veniva trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva sottoposta a sequestro, oltre a ad aver rinvenuto altra sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrata a carico di ignoti.

Infine, gli agenti hanno denunciato un uomo per evasione, poichésorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.