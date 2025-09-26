Il Soroptimist Club di Crotone ha segnato un importante traguardo con il progetto “Breaking the Wall of Silence and Complicity”, riconosciuto a livello europeo per il suo impatto significativo nella lotta contro la violenza di genere.

La violenza contro le donne è un problema drammaticamente diffuso, con molte vittime intrappolate nel silenzio e nell’isolamento. Il progetto del Soroptimist Club di Crotone fortemente sostenuto dalla presidente Maria Lucia Cosentino e tutte le socie ha posto l’obiettivo di rompere questo silenzio, incoraggiando le donne a denunciare gli abusi e abbattendo il muro dell’omertà che spesso protegge i loro aguzzini.

L’inaugurazione del progetto, avvenuta il 4 giugno 2025 sul lungomare di Crotone, ha visto la partecipazione di ventisette sindaci, autorità regionali e provinciali, forze dell’ordine, rappresentanti della Chiesa e del Governo, con la presenza della Sottosegretaria di Stato Wanda Ferro ma soprattutto del questore della città Renato Panvino convinto assertore dell’iniziativa. L’evento ha trasmesso un messaggio chiaro di vicinanza e solidarietà, realizzando un incontro diretto tra istituzioni e cittadini.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il progetto ha già mostrato risultati concreti, con un aumento del 25% delle denunce di violenza dal 4 giugno. Questo dato, seppur informale, conferma l’efficacia del progetto e l’impegno del Soroptimist Club di Crotone.

Il riconoscimento europeo è un motivo di orgoglio per il Soroptimist Club di Crotone, ma anche una grande responsabilità. Il Club continuerà a lavorare con passione e determinazione per diffondere il messaggio, collaborare con le istituzioni e aprirsi a nuovi comuni, perché la lotta alla violenza di genere non può fermarsi. È un esempio di come l’impegno e la passione possano fare la differenza nella lotta contro la violenza di genere, è un modello di riferimento per altri club e organizzazioni che lavorano per la stessa causa.