È ufficialmente online l’annuncio di selezione per entrare a far parte della squadra del nuovo McDonald’s di Cirò Marina (KR), la cui apertura è prevista come obiettivo entro Natale 2025.

L’azienda ha pubblicato sul proprio portale “Lavora con noi” la posizione di Addetto/a Ristorazione – Crew, dedicata a chi desidera lavorare nel ristorante di prossima apertura:

👉 Candidati qui – Posizione ufficiale

Chi cerca McDonald’s

Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande realtà con oltre 38.000 collaboratori in Italia, in un ambiente giovane, dinamico e inclusivo, che valorizza la formazione e la crescita personale.

Il ruolo di Addetto/a Ristorazione – Crew richiede:

approccio multitasking , flessibilità e capacità di gestione del tempo;

, flessibilità e capacità di gestione del tempo; orientamento al cliente e spirito di collaborazione con i colleghi;

e spirito di collaborazione con i colleghi; ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro di squadra;

e predisposizione al lavoro di squadra; diploma di scuola media superiore ;

; disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

L’attività si divide tra:

cucina , dove si preparano i prodotti mantenendo elevati standard di qualità e si collabora per soddisfare al meglio i clienti;

, dove si preparano i prodotti mantenendo elevati standard di qualità e si collabora per soddisfare al meglio i clienti; sala ristorante, accogliendo e supportando i clienti nella scelta dei menù e garantendo un’esperienza positiva all’interno del locale.

L’azienda offre contratti stabili, orari flessibili ideali anche per studenti e giovani al primo impiego, e percorsi di formazione interna con possibilità di crescita professionale.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente online tramite il portale ufficiale McDonald’s:

👉 Candidati ora

Durante la compilazione del modulo è consigliabile specificare la disponibilità a lavorare esclusivamente presso la sede di Cirò Marina, così da essere inseriti nel processo di selezione per questo ristorante.

Un’opportunità per il territorio

Con oltre 750 ristoranti in Italia, McDonald’s continua a investire nelle comunità locali, generando occupazione e valorizzando i prodotti italiani (l’85% degli ingredienti proviene da fornitori nazionali).

L’apertura di Cirò Marina porterà nuove opportunità di lavoro e rappresenta un importante segnale di crescita economica per la città e l’intero territorio circostante.