A Cirò Marina si rafforza la presenza sindacale con l’apertura della nuova sede territoriale della CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, inaugurata in Piazza Kennedy, proprio di fronte al Comune, alla presenza del Segretario Provinciale di Crotone Fabio Tomaino e del Segretario Generale nazionale Benedetto Di Iacovo. La responsabilità operativa della sede cittadina è affidata a Salvatore Anania, mentre il coordinamento del settore scuola e università è seguito da Fabio Siciliani: due presenze stabili e quotidiane per lavoratori, famiglie, imprese e personale della formazione. A rappresentare l’amministrazione comunale era presente il vicesindaco Piero Mercuri. Presente anche Antonio Anania rappresentante Enti locali del cirotano.

L’iniziativa non rappresenta soltanto l’avvio di un ufficio: è un presidio di legalità, democrazia e partecipazione che riporta il sindacato dentro i luoghi di vita e di lavoro, con ascolto, tutela e servizi concreti. Nel corso della cerimonia, è stato ribadito l’obiettivo di costruire uno spazio vivo e aperto, dove far emergere bisogni reali e progettare risposte condivise insieme alla comunità locale.

Grazie all’integrazione con la rete nazionale, la sede di Cirò Marina mette a disposizione l’intero ecosistema di servizi CONF.I.A.L.: dall’Ufficio Vertenze–Conciliazioni–Conteggi e Legale (UVL), che affianca gli iscritti nelle controversie di lavoro e nel recupero dei crediti, alla tutela previdenziale e socio-assistenziale tramite Patronato ENASC; dal CAF per pratiche fiscali e agevolazioni, allo sportello FE.N.I.T. Inquilini e Territorio per locazioni, canone concordato e questioni condominiali; fino a enti bilaterali per certificazione dei contratti e formazione continua, sportello immigrati, servizi assicurativi e finanziari in convenzione e supporto per colf e badanti. In sede si potrà inoltre accedere al canale per conteggi buste paga, ricostruzioni di carriera e pratiche connesse alla vita lavorativa.

CONF.I.A.L., confederazione sindacale autonoma fondata nel 2013 e strutturata in federazioni di settore a tutela di lavoratori pubblici e privati, disoccupati, studenti e pensionati, rivendica autonomia, indipendenza e pluralismo, ponendo al centro dignità del lavoro, diritti e formazione. La missione dichiarata: difendere interessi economici e previdenziali, rappresentare nelle contrattazioni collettive, assistere nelle pratiche fiscali, promuovere corsi, cooperazione e cultura della legalità, con una presenza capillare in Italia e all’estero.

All’inaugurazione erano presenti, oltre ai vertici sindacali, anche Ilenia Lucà per il Patronato ENASC, l’avv. Francesca Parise per il coordinamento legale, e Antonio Anania degli uffici comunali, a testimonianza di una sinergia che guarda al territorio e alle sue priorità sociali. La sede di Piazza Kennedy nasce così come punto unico di accesso a tutele e opportunità: Fabio Siciliani per la scuola e l’università, Salvatore Anania per aziende e privati, con l’obiettivo di trasformare esigenze individuali in soluzioni collettive, concrete e misurabili.