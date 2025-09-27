Continua a ritmi serrati la preparazione del gruppo Under 16 della Pallavolo Crotone che quest’anno si misurerà nel difficile campionato di Serie C.

Una sfida ambiziosa per un gruppo giovane ma ricco di talento, seguito da uno staff tecnico d’eccellenza: il responsabile tecnico Piero Asteriti, affiancato dalla vice allenatrice Leticia Boscacci e dalla preparatrice fisica Benedetta Maone.

Il progetto giovanile della Pallavolo Crotone si consolida sempre di più, con l’obiettivo dichiarato di diventare un punto di riferimento non solo per il club cittadino, ma per tutta la provincia. Non a caso, quest’anno il roster si arricchisce della presenza di Alexia Agherghiesei, promettente palleggiatrice proveniente dalla Pallavolo Cutro, pronta a guidare il gioco della squadra dopo l’ottima esperienza della scorsa stagione.

Completano un gruppo ben strutturato la vice palleggiatrice Alessia Panama’, le attaccanti Santagati, Amoruso, Vindigni e Buttà, il reparto centrali con Greco, Mascia, Guzzo e Chiaravalloti, i liberi Eva e Lara Frazzetto e Napolitano. Un mix ben calibrato di esperienza giovanile e nuove sfide tecniche.

Il debutto ufficiale è fissato per sabato 11 ottobre in trasferta a San Giovanni in Fiore, per una gara che darà il via a una stagione ricca di aspettative, con l’obiettivo di crescere, imparare e perché no ,sognare.