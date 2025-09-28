Comune di Carfizzi. Ripetizione delle operazioni di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nella sezione elettorale n. 2 per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.
In occasione delle consultazioni in oggetto, gli elettori che si recheranno a votare nel comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, come di seguito sinteticamente riepilogate.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
La Società Trenitalia S.p.A applicherà agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale per esercitarvi il diritto di voto.
I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
Elezioni 26 e 27 ottobre 2025
Il viaggio di andata può essere effettuato dal 17 ottobre 2025 e quello di ritorno non oltre il 6 novembre 2025.
Ballottaggio 9 e 10 novembre 2025 Il viaggio di andata può essere effettuato dal 31 ottobre 2025 e quello di ritorno non oltre il 20 novembre 2025.
