CROTONE: Merelli; Leo (29’st Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius (29’st Perlingieri), Sandri; Zunno (1’st Stronati), Gomez, Maggio (1’st Gallo); Murano (12’pt Berra). A disp.: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Andreoni, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo
CASERTANA: De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti (34’st Falasca); Leone (11’st Proia), Pezzella, Toscano; Kallon, Casarotto (28’st Llano), Bentivegna (34’st Galletta). A disp.: Merolla, Vilardi, Kontek, Heinz, Di Tommaso, Arzillo, Capasso, Vano. All. Coppitelli
ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido
MARCATORI: 19’st Proia
AMMONITI: Toscano (Ca), Zunno (Cr), Casarotto (Ca), Oukhadda (Ca)
ESPULSI: Cargnelutti al 6’pt e Sandri al 45’pt entrambi per DOGSO
SPETTATORI: 4.026
