La città di Cirò Marina si conferma ancora una volta un punto di riferimento nazionale per le politiche di inclusione e sostenibilità.

Il 18 settembre, l’amministrazione del Sindaco Ferrari è stata protagonista all’evento “Accessibility for Future”, tenutosi a Udine e organizzato congiuntamente da Will Easy e dall’Associazione di Promozione Sociale “Iocivado”.

A rappresentare l’esecutivo cirotano, il consigliere Cataldo Strumbo che, con la sua relazione dal titolo “Intelligenza Connettiva: ridisegnare territori a prova di futuro”, ha illustrato l’azione amministrativa del Sindaco Ferrari in materia di accessibilità e l’importanza strategica che i temi della sostenibilità hanno assunto per il Comune di Cirò Marina.

Strumbo ha saputo catturare l’attenzione dei presenti, descrivendo l’approccio innovativo e lungimirante che ha guidato la giunta nel trasformare i principi di accessibilità in azioni concrete, anche grazie al contributo e sostegno del locale Patronato Enapa. La sua esposizione ha evidenziato come l’amministrazione abbia saputo integrare la sostenibilità e l’inclusione non solo nella teoria, ma nella pratica quotidiana, rendendo la città un esempio di “buona pratica” a livello nazionale.

Questa partecipazione a un evento di caratura nazionale non è casuale, ma è il risultato di un percorso iniziato tempo fa.

L’amministrazione Ferrari, infatti, ha dimostrato di non limitarsi a risolvere le problematiche cittadine, ma di voler essere all’avanguardia nella costruzione di una città a misura d’uomo, che sia accogliente, accessibile e proiettata verso un futuro sostenibile.

La presenza dei consiglieri Strumbo e Turano a Udine è un’ulteriore conferma di questo impegno costante e della visione che anima la politica di Cirò Marina.

Il successo riscontrato a Udine, unito al grande interesse manifestato dagli addetti ai lavori e dagli organizzatori, testimonia come il modello Cirò Marina stia diventando un faro per altre realtà che desiderano intraprendere un cammino verso una maggiore accessibilità e una più profonda sostenibilità.

Il lavoro svolto finora è un motivo di orgoglio per l’intera comunità e un incoraggiamento a proseguire su questa strada con ancora più determinazione.