Attesa speciale per l’unica tappa in provincia di Crotone: il 24 agosto all’Arena Saracena di Cirò Marina

Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre 2025, allo Stadio Comunale di Lampedusa il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, il grande progetto musicale dal vivo che celebra i quarant’anni dell’album più venduto di sempre in Italia, La vita è adesso. Un’anteprima nazionale dal forte valore simbolico, partita dall’isola più a sud del Paese, per dare avvio a un viaggio musicale unico e suggestivo.

Dal 29 giugno al 12 settembre 2026, Baglioni porterà questo spettacolo in 40 scenari straordinari — un numero che richiama proprio il quarantennale del disco — scegliendo luoghi di eccezionale bellezza culturale, storica, archeologica e paesaggistica. Dalla suggestiva Piazza San Marco a Venezia, sede del concerto inaugurale nell’ambito del Festival della Bellezza, alle arene storiche, castelli e siti archeologici più iconici della Penisola.

Il tour segna il ritorno di Baglioni nei grandi spazi all’aperto italiani a quindici anni dall’ultima tournée di questo tipo. L’artista sarà accompagnato da un ensemble di 20 musicisti e coristi, la stessa formazione che ha registrato la nuova edizione di La vita è adesso, il sogno è sempre. Per la prima volta, l’album verrà eseguito integralmente dal vivo, insieme ai più grandi successi che hanno costellato i sessant’anni di carriera del cantautore romano.

Tra le tappe più attese spicca quella di Cirò Marina, in programma domenica 24 agosto 2026 all’Arena Saracena, che si prepara a trasformarsi in un vero e proprio tempio della musica dal vivo. Sarà l’unica data in provincia di Crotone e una delle poche in Calabria, insieme a Roccella Ionica (25 agosto) e Santa Maria del Cedro (26 agosto).

L’arrivo di Baglioni rappresenta un evento di grande prestigio per la città jonica, che negli ultimi anni si sta affermando come polo culturale e musicale della costa ionica calabrese. La cornice dell’Arena Saracena, affacciata sul mare e capace di ospitare migliaia di spettatori, promette un’esperienza unica: un mix di bellezza naturale e magia delle note di un album che ha segnato un’epoca.

Per gli appassionati calabresi e non solo sarà un’occasione imperdibile per vivere dal vivo un capitolo fondamentale della storia della musica italiana, celebrato in uno dei luoghi più suggestivi della costa ionica.

Biglietti e prevendite

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I biglietti per il “GrandTour La vita è adesso” saranno disponibili:

dal 29 settembre alle ore 11.00 in esclusiva per gli iscritti al Fan Club (per 24 ore);

dal 30 settembre alle ore 11.00 per i clienti Telepass (per 48 ore);

dal 2 ottobre alle ore 11.00 in vendita generale su TicketOne e nei punti autorizzati.

Telepass sarà main partner del tour, celebrando i suoi 35 anni insieme a questo viaggio musicale.

L’album simbolo degli anni Ottanta

Pubblicato l’8 giugno 1985, La vita è adesso resta il disco più venduto nella storia della musica italiana, con oltre 4,5 milioni di copie e 27 settimane consecutive al primo posto in classifica. Per il quarantennale, Sony Music Italy ha lanciato una nuova edizione dell’album — La vita è adesso, il sogno è sempre — disponibile in vinile, CD e digitale, con arrangiamenti rinnovati e sonorità moderne, senza tradire l’essenza originale.

Il progetto discografico è arricchito da un cofanetto super deluxe realizzato da Edizioni Curci, che include un prezioso libro d’artista illustrato da Emiliano Ponzi, vinili da collezione e una cartolina autografata da Baglioni, trasformando l’uscita in un vero oggetto da collezione.