Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità; tra questipersonale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradalee della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono: nr. 475persone identificate, di cui 164 positivi, nr. 262 veicoli controllati, nr. 5 infrazioni al Codice della Strada, nr. 4 esercizi controllati.

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 15 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso), tutti residenti nel Comune di Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 5cittadini extracomunitari, di cui 3 positivi, risultati tutti regolari sul territorio nazionale.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale, ha controllato nr. 3 centri revisione, elevando una sanzione. Inoltre, nel corso dell’attività ha controllato nr. 19veicoli ed ha identificato 7 persone, di cui 2 risultate positive.

La Polizia Ferroviaria ha controllato le aree adiacenti alle stazionie ha identificato nr. 65 persone italiane, nr. 1 extracomunitario enr. 17 positivi, e controllato nr. 39 veicoli elevando nr. 5 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio su indicato ed hanno identificato nr. 111 persone, di cui nr. 48 con precedenti e nr. 9 extracomunitari, ed hanno controllato nr. 58 veicoli.

La Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale accertando la presenza di due dipendenti risultati non regolarmente assunti e la presenza di un sistema di video-sorveglianza non autorizzato per cui verrà effettuata una segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il titolare veniva, altresì, sanzionato per aver omesso di rispettare le prescrizioni impartite in materia di sorveglianza dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande (p.m.r. 1.032,00 €).

Inoltre, gli Agenti della Squadra Mobile hanno notificato ed eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un soggetto già destinatario della misura dell’ammonimento emesso dal Questore, indagato per il reato di atti persecutori.

Contestualmente, i controlli hanno interessato anche il capoluogo di Crotone, nel corso dei quali gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto, per possesso di sostanza stupefacente,nr. 1 soggetto, sequestrando circa gr.1,50 di hashish, hanno identificato nr 269 persone, di cui nr. 67 risultate positive e hanno controllato nr. 146 veicoli.