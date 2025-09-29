Calami: “Consapevoli dei disagi temporanei, ma lavoriamo per garantire ambienti più accoglienti e sicuri per operatori e cittadini”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa che, a partire da domani, martedì 30 settembre, inizieranno i lavori di ristrutturazione del corridoio del piano terra del Presidio Ospedaliero. L’intervento, che durerà circa un mese (e riguarderà opere di demolizione, rifacimento massetto e realizzazione nuova pavimentazione in pvc e di controsoffittatura, tinteggiatura delle pareti), comporterà la temporanea inagibilità del passaggio interno che collega le due diverse ale dell’ospedale.

Il corridoio interessato unisce infatti l’uscita interna del pronto soccorso con gli accessi a medicina d’urgenza, angiologia, laboratorio analisi, farmacia e agli ascensori che conducono a TAC e risonanza magnetica.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Per garantire continuità dei servizi durante i lavori:

l’ambulatorio di Angiologia sarà temporaneamente trasferito nei poliambulatori già presenti al piano terra;

l’accesso a Farmacia e Laboratorio Analisi avverrà esclusivamente dall’esterno;

TAC e risonanza magnetica resteranno sempre raggiungibili, attraverso i percorsi dal primo piano.

L’ASP assicura che tutti i servizi sanitari resteranno regolarmente attivi.“Si tratta di un intervento necessario per restituire dignità e funzionalità a un’area molto frequentata del nostro ospedale – dichiara il Commissario straordinario Monica Calamai – Siamo consapevoli dei disagi temporanei che i lavori potranno causare, ma stiamo lavorando per garantire ambienti più accoglienti e sicuri per operatori e cittadini. Ringraziamo tutti per la collaborazione e la pazienza.”