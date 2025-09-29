Questa mattina, la Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una solenne funzione liturgica che si è tenuta presso la Chiesa della Beata Maria Vergine del Rosario di Pompei alla presenza del Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, del Questore di Crotone, Renato PANVINO, delle massime autorità civili e militari, dei Sindaci della Provincia con la fascia tricolore, dei rappresentanti delle attività imprenditoriali e delle associazioni di promozione sociale e di categoria.

La cerimonia liturgica, officiata dal Vescovo di Crotone, S.E. Mons. TORRANI accompagnato dal cappellano della Polizia di Stato Mons. Pancrazio LIMINA, ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e condivisione, durante il quale è stata sottolineata la figura di San Michele Arcangelo come simbolo di giustizia, protezione e forza morale, valori che ispirano ogni giorno l’operato della Polizia di Stato. La funzione liturgica è stata accompagnata dal coro dei poliziotti in divisa che hanno anche servito la messa.

Il Questore di Crotone, Renato PANVINO, intervenuto al termine della celebrazione, ha rivolto un sentito ringraziamento, manifestando un sentimento di gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con dedizione, coraggio, professionalità e senso del dovere si impegnano quotidianamente per garantire sicurezza e legalità, rappresentando un punto di riferimento per la collettività e garantendo un costante sostegno alle persone più vulnerabili.

Al termine della funzione liturgica, nel piazzale antistante la Chiesa, S.E. Mons. TORRIANI e Mons. Pancrazio LIMINA hanno proceduto alla benedizione dei mezzi di servizio della Polizia di Stato.