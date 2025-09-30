CIRÒ MARINA – “Oggi inizia un nuovo percorso per il plesso Wojtyla”: con queste parole il sindaco di Cirò Marina ha aperto ieri mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola, restituendo agli studenti e alle famiglie un edificio completamente rinnovato e moderno.

Nel corso dell’intervento, il primo cittadino ha ricordato il lungo e impegnativo percorso affrontato dall’amministrazione comunale per rinnovare il patrimonio scolastico cittadino, ringraziando i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori:

“Mi scuso con voi per i disagi che abbiamo creato in questo anno e mezzo. Sapevamo che era un sacrificio necessario e che sarebbe stato ripagato: oggi è quel giorno”.

Il plesso Wojtyla è infatti la terza scuola completata e consegnata in tempi record, dopo quelle di Capo Trionto e Artino. Il sindaco ha annunciato che, nel periodo natalizio, saranno inaugurati anche i nuovi edifici della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido comunale, della scuola Don Vitetti e che a breve verranno consegnati anche i plessi Casopero e Butera, quest’ultimo definito “il più importante della Calabria”.

Il primo cittadino ha parlato di un “piano di edilizia scolastica senza precedenti” nella storia della città:

“Non c’è una scuola che non sia stata demolita e ricostruita in tempi record. Abbiamo puntato tutto sui nostri bambini, senza fermarci davanti a nulla”.

Il sindaco ha anche condannato episodi di vandalismo e gesti ostili verso l’amministrazione:

“Nonostante chi cerca di ostacolarci o imbrattare i muri di notte, noi andiamo avanti a testa alta. Per i nostri bambini non ci fermiamo davanti a niente”.

Tra i passaggi più sentiti, l’appello all’orgoglio civico e alla partecipazione della comunità:

“Dopo anni, in questa città sta prevalendo un vero senso di appartenenza al territorio. Quando mi dicono che Cirò Marina è oggi una delle città più belle della Calabria, so che cinque anni fa non era così. Allora eravamo segnati da un pregiudizio, oggi abbiamo un cuore e un sole che splende sulla cartina della Calabria”.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento speciale alle maestre e al personale scolastico:

“Siete voi i principali attori del presente e del futuro dei nostri bambini. Avete dato amore e continuiamo insieme a costruire una comunità positiva e con grandi potenzialità di crescita”.

Pur ricordando il nuovo impegno in Consiglio regionale, il sindaco ha assicurato che non abbandonerà Cirò Marina:

“Mi riterrò sempre un sindaco aggiunto. Ho dato l’anima a questa comunità e continuerò a farlo con grande orgoglio e positività”.

La cerimonia si è conclusa con l’augurio ai bambini, alle famiglie e a tutto il personale scolastico per l’inizio di un nuovo anno in un ambiente moderno, sicuro e pensato per la crescita dei più piccoli.

L’inaugurazione della scuola Wojtyla segna così un ulteriore passo avanti nel rinnovamento dell’edilizia scolastica di Cirò Marina, confermando l’impegno dell’amministrazione nel trasformare la città in un punto di riferimento per la qualità dell’istruzione e dei servizi alle famiglie.