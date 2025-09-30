Si è svolto in Campania, il 27 e 28 settembre 2025, presso il Circolo ILVA Bagnoli la quarta edizione di CASA ITALIA.

Evento itinerante, organizzato e voluto da Riccardo Mezzetti in collaborazione con la FIJLKAM Campania, CASA ITALIA nasce con la finalità di essere un training camp di due giorni in cui confronto tecnico e bagaglio di esperienze sono stati al centro degli allenamenti divisi in quattro sezioni tra mattina e pomeriggio.

Primo anno in Campania approda a Napoli dove l’organizzazione magistrale ha iscritto, in tempi record, atleti ed atlete a partire dagli Under 15 fino ai Senior. L’Atleta Enrico Megna dell’AKC Settore Lotta ha preso parte all’importante avvenimento insieme a Atleti provenienti dalle varie regioni italiane che sono stati seguiti da tecnici d’eccezione come Claudio Pollio (Oro Olimpico Mosca 1980) Giovanni Schillaci (tre partecipazioni Olimpiche), Francisco Soler (Olimpiade di Londra e quattro medaglie ai Giochi Panamericani), Riccardo Mezzetti, Marcello Patria e Francesco Medici. Un evento unico nel suo genere che, ogni anno in una diversa regione, offre così la possibilità a tutte le società sportive di allenarsi con diversi lottatori della stessa categoria di peso, sotto la guida di tecnici di livello internazionale. Innalzare il livello tecnico della lotta libera nell’Accademia Crotone – ha detto l’Allenatore Andrea Esposito – è la finalità che ci siamo proposti con il Presidente dell’AKC Enzo Migliarese e il DT Maurizio Tripaldi. Obbiettivo portare la lotta crotonese ai vertici nazionali ed internazionali.