Il Commissario Calamai: “Prestare la massima attenzione, non richiamare i numeri indicati e non fornire alcun dato personale”
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone segnala l’arrivo di nuovi tentativi di truffa ai danni della popolazione. Negli ultimi giorni sono stati segnalati al CUP, sms che, apparentemente a nome dell’ASP, invitano i cittadini a contattare l’Azienda su alcuni numeri telefonici per ricevere presunte “informazioni che li riguardano”. Si tratta in realtà di numerazioni a pagamento, utilizzate con l’unico scopo di arrecare danno economico.
“È importante ribadire con forza che l’ASP di Crotone non invia messaggi di questo tipo e non utilizza numeri a pagamento per le proprie comunicazioni istituzionali – dichiara il Commissario Straordinario Monica Calamai – Per questo motivo invitiamo nuovamente i cittadini a prestare la massima attenzione, a non richiamare i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale”.
L’ASP ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali dell’Ente e invita chiunque riceva messaggi sospetti a segnalarli tempestivamente alle Forze dell’Ordine.
