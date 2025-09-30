La pizzeria a taglio e rosticceria Pepito’s, punto di riferimento per gli amanti della buona pizza e della rosticceria di qualità, torna ad accogliere i clienti dopo un attento restyling che ne ha rinnovato l’immagine, mantenendo però intatta la tradizione e i sapori che da anni la rendono un luogo amato dai cirotani e non solo. Un cambiamento pensato per offrire un ambiente ancora più accogliente e moderno, senza rinunciare alla genuinità che ha conquistato generazioni di clienti.

Lo staff, con entusiasmo e gratitudine, ha voluto condividere un messaggio speciale per celebrare la riapertura:

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. Ed è così, con la nostra forza, il nostro impegno e la volontà di andare avanti, che eccoci in un nuovo look… sempre pronti ad assicurare il meglio per i nostri cari clienti. Grazie di cuore a tutti quelli che ci sostengono. — Lo staff Pepito’s.”

Con il rinnovamento degli ambienti e la stessa passione di sempre, Pepito’s conferma la propria vocazione a essere un punto di riferimento per chi cerca pizza al taglio fragrante e rosticceria sfiziosa con ingredienti selezionati e con la cura artigianale che lo ha sempre contraddistinto.

📍 Pepito’s vi aspetta in Via Vittorio Emanuele a Cirò Marina (KR) — Tel. 0962 928275

🍕 Per gustare ancora una volta le specialità che lo hanno reso celebre: pizze al taglio sempre fragranti, calzoni, arancini, rustici e tante proposte calde e saporite pronte a soddisfare ogni palato.