Avis Cirò Marina: un’estate di solidarietà

250 sacche di sangue raccolte grazie al cuore della nostra comunità

La nostra estate si è chiusa con un risultato che ci riempie di orgoglio e gratitudine: 250 sacche di sangue raccolte grazie alla generosità e al cuore dei nostri donatori.

Un traguardo che è stato possibile grazie a chi ha scelto di compiere un gesto così importante, contribuendo a garantire disponibilità di sangue negli ospedali e a sostenere chi ne aveva più bisogno.

Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato: il contributo di ciascuno è stato prezioso. Insieme ai nostri donatori abituali, che continuano a sostenerci, e ai nuovi che si sono avvicinati all’Avis questa estate, abbiamo raggiunto un risultato straordinario per la nostra comunità.

Un ringraziamento speciale va anche a chi ci ha supportato nell’organizzazione e nella diffusione della cultura della donazione: la Clinica S. Rita, la Camera del Lavoro CGIL, il Villaggio Punta Alice e i cittadini di Carfizzi, che hanno organizzato con entusiasmo giornate di raccolta nel proprio Comune, contribuendo a rendere ancora più forte il valore della solidarietà.

“Siamo fieri di poter contare su una realtà così generosa e solidale”, dichiara il presidente Mariangela D’Agostino. “Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la cultura della donazione e per garantire sangue sicuro e disponibile a tutti i cittadini”.

Grazie a tutti per aver scelto di fare la differenza!

Prossimo appuntamento con la solidarietà:

Vi aspettiamo il 5 ottobre per una nuova giornata di donazione, che si terrà presso l’Associazione Islamica in via Massa Carrara.