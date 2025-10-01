Questa mattina il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha accolto il nuovo Dirigente della Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Luigi VESSIO, e il nuovo Dirigente della Squadra Mobile, Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Salvatore Costantino BELVEDERE.

Il Dr. VESSIO, proveniente dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto, ha assunto la direzione dell’Ufficio del Personale della Questura di Nuovo e successivamente del Commissariato di Lanusei, per poi essere assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, come vice dirigente, presso la Questura di Bari e successivamente assumere la direzione della Squadra Mobile di Matera, fino all’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della città dei Due Mari, a far data dal 2023.

Si è occupato di svariate indagini, inerenti la criminalità organizzata, omicidi, traffici internazionali di stupefacenti, reati contro le c.d. “fasce deboli” e contro il patrimonio, con particolare riferimento alle truffe agli anziani.

Il Dr. BELVEDERE, proveniente dalla SISCO di Catanzaro, assegnato nel 2014 presso la Questura di Reggio Calabria, ha svolto l’incarico di Vice Dirigente presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, successivamente trasferito presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, ove ha assunto la dirigenza delle sezioni ordinarie del citato ufficio investigativo e nel 2018 ha assunto l’incarico di dirigente delle Sezioni Antidroga e Contrasto alla Criminalità diffusa, straniera e prostituzione. Nell’anno 2023, ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi della Squadra Mobile di Catanzaro. Successivamente, ha assunto l’incarico di Direttore della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Catanzaro.

Ha diretto diverse indagini, anche nell’ambito della criminalità organizzata, che hanno assunto rilievo nazionale.

Il Dr. VESSIO e il Dr. BELVEDERE hanno maturato una consolidata esperienza in contesti investigativi e operativi e la loro assegnazione alla Questura Pitagorica rientra nel più ampio piano di avvicendamento promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e garantire un costante miglioramento dell’efficienza operativa delle strutture periferiche della Polizia di Stato.

Il Questore augura loro buon lavoro.