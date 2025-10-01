Cariati (CS), 29 settembre 2025 – È un risultato che profuma di storia quello ottenuto da Giuseppe Parrilla, primo pilota calabrese a partecipare al Campionato Mondiale di Moto d’Acqua Offshore e capace di chiudere con un eccellente quarto posto di categoria e decimo assoluto su trenta tra i migliori specialisti del pianeta.

Un debutto mondiale che va ben oltre la classifica, perché segna l’ingresso ufficiale della Calabria nell’élite della motonautica internazionale.

L’appuntamento si è svolto a Torre dell’Orso, in Puglia, dove in un’unica tappa si sono assegnati i titoli iridati 2025. Qui Parrilla, portacolori della GF Sport Racing, ha affrontato una delle prove più impegnative della sua carriera: 440 chilometri di gara, distribuiti in sei ore complessive su due giorni, tra mare aperto, correnti e condizioni tecniche estreme.

Non solo velocità, ma anche resistenza, strategia e capacità di gestire la meccanica: proprio quest’ultima ha tradito il pilota calabrese in due momenti cruciali, rallentando una corsa che lo vedeva proiettato verso il podio mondiale.

«Quando ti confronti con piloti che corrono in tutto il mondo capisci che ogni dettaglio fa la differenza. Questa non era una gara, era un test di sopravvivenza sportiva» – ha raccontato Giuseppe Parrilla al rientro dalla Puglia. – «Il rammarico per i problemi tecnici c’è, perché senti il podio lì, a portata di mano, e vederlo sfumare per qualcosa che non puoi controllare fa male. Ma ho imparato più in queste sei ore che in un’intera stagione. Ora so qual è il livello e dove dobbiamo migliorare.»

Tra i ringraziamenti del pilota, un posto speciale è andato a chi lo ha supportato in questa avventura:

«Questa sfida non si affronta mai da soli. Ringrazio i miei insostituibili assistenti Alfonso Giustino, Daniele Dalemmo, Francesco Fico, Paolo delle Grottaglie e mia moglie, che è il mio porto sicuro in mezzo a tutta questa adrenalina. Avere mamma e papà lì a tifare per me è stata una carica pazzesca. E grazie a tutti gli sponsor che rendono possibile continuare a sognare.»

Proprio Francesco Fico, presidente della GF Sport Racing, ha sottolineato l’orgoglio di un risultato che va oltre i numeri:

«Giuseppe ha dimostrato che la Calabria può competere a livello mondiale. Siamo solo all’inizio di un percorso che ci porterà ancora più in alto. Questo quarto posto, al debutto, è un punto di partenza straordinario.»

Un plauso è andato anche all’organizzazione, curata da Giuseppe Risolo (presidente ASD Hardwave) e dalla delegata regionale Milena Maggio, capaci di trasformare la Puglia in un palcoscenico mondiale di altissimo livello.

Con questo risultato, Giuseppe Parrilla non solo scrive una pagina di sport per la sua carriera, ma porta con orgoglio la Calabria nel gotha della motonautica internazionale, aprendo la strada a nuove generazioni di piloti pronti a sognare in grande.