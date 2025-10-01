Crotone, 1 ottobre 2025 – Continua il percorso di crescita e radicamento di Libertà è Democrazia sul territorio provinciale di Crotone. Il partito, fondato sui valori della dottrina cattolica e della Rerum Novarum, sta avviando una nuova stagione politica fatta di partecipazione, coinvolgimento, impegno e radicamento nelle comunità locali, attraverso la nomina di nuovi coordinatori cittadini.

In questa prospettiva, il Coordinatore provinciale Fabio Bruno Pisciuneri ha ufficializzato la nomina di Giusy Nisticò quale nuova Coordinatrice cittadina di Cirò Marina.

Giusy Nisticò, nata a Catanzaro e residente a Cirò Marina, è una professionista con una lunga esperienza nel settore amministrativo e gestionale. Dal 2019 opera presso il “Grand Hotel Balestrieri” di Torre Melissa come impiegata amministrativa e responsabile eventi.

Accanto alla carriera lavorativa, Nisticò ha maturato un importante impegno nel mondo associativo e culturale. È attualmente attiva in numerosi progetti di carattere sociale e culturale. È Vicepresidente dell’Associazione “Voglia di Vincere” – Sportello Amico Autismo, promotrice e moderatrice di eventi culturali, nonché autrice di diverse raccolte poetiche che le hanno valso premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

“La nomina di Giusy Nisticò rappresenta un passo importante per il nostro partito – ha dichiarato Fabio Bruno Pisciuneri – perché conferma la nostra volontà di costruire una classe dirigente competente, radicata sul territorio e capace di interpretare i bisogni reali dei cittadini. Libertà è Democrazia vuole essere un partito forte, autorevole e rappresentativo, che sappia dare risposte concrete e visione al futuro delle nostre comunità. Cirò Marina è una città strategica e Nisticò, con la sua esperienza e la sua sensibilità, saprà guidare con determinazione il nostro percorso di crescita in questa realtà.”

Anche il Coordinatore regionale Alberto Vallone ha espresso soddisfazione: “Con la nomina di Giusy Nisticò rafforziamo la presenza del partito in un’area importante della Calabria. La sua esperienza, unita al suo radicamento sociale e culturale, sarà un valore aggiunto per Cirò Marina e per l’intera regione. Libertà è Democrazia continua a crescere aggregando donne e uomini di qualità pronti a spendersi per il bene comune.”

Infine, il Coordinatore nazionale Giancarlo Affatato, ha voluto sottolineare la valenza politica della scelta: “Questa nomina conferma la linea del nostro partito: radicamento nei territori, valorizzazione delle competenze, apertura al mondo del sociale e della cultura. Giusy Nisticò incarna perfettamente i valori di Libertà è Democrazia: libertà, solidarietà e giustizia sociale. Con il suo contributo, Cirò Marina potrà diventare un laboratorio di partecipazione e buona politica.”

Con questa nomina Libertà è Democrazia rafforza ulteriormente la propria presenza nel Crotonese, proseguendo con convinzione nella costruzione di un movimento politico che mette al centro i valori della libertà, della solidarietà e della giustizia sociale, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e di restituire autorevolezza alla politica.