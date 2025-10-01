Stamani la delegazione cittadina crotonese della compagine politica Libertà è Democrazia, guidata dal Coordinatore Regionale Dott. Alberto Vallone e dai Coordinatori Provinciali e Cittadino di Crotone, è stata ricevuta dal Sindaco Vincenzo Voce, il quale con massima sollecitudine ha accordato il confronto richiestogli dal Presidente e Coordinatore Nazionale di Libertà è Democrazia (LÈD) Prof. Arch. Giancarlo Affatato.

Oggetto principale dell’incontro è stata la questione relativa alla localizzazione dei 24 nuovi alloggi di edilizia popolare in via Israele. In un clima di massima cordialità, il Sindaco, il suo Vice Avv. Sandro Cretella e l’Assessore all’Urbanistica Ing. Giovanni Greco, hanno dettagliatamente illustrato il progetto (già interamente finanziato), i sottostanti presupposti tecnico-urbanistici, le ricadute sociali e la ferma determinazione di potenziare le aree verdi della stessa zona.

Pur senza poter, allo stato attuale, entrare nel merito della riferita regolarità tecnico-urbanistica dell’iniziativa, Libertà è Democrazia esprime il suo gradimento per la costruttiva interlocuzione avviata con l’Amministrazione Comunale e si auspica che questo di oggi sia il primo di numerosi confronti edificanti e coinvolgenti, volti sempre a contribuire al maggior bene comune della nostra città e dei suoi cittadini.

Esprimiamo gratitudine al Sindaco Voce per aver accolto tempestivamente la richiesta di incontro da parte del Presidente Affatato, ideatore e guida di Libertà è Democrazia (LÈD), che vuole essere, non un nuovo partito, ma un partito nuovo ispirato ai valori della Dottrina Sociale Cattolica e che ha molto a cuore Crotone, tutto il suo territorio e ogni cittadino crotonese.