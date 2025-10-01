Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, nei 40 uffici postali della provincia di Crotone è iniziato il pagamento delle pensioni del mese di ottobre. Lo comunica Poste Italiane, ricordando che, oltre al ritiro allo sportello, i pensionati possono prelevare in contanti dagli ATM Postamat presenti sul territorio, utilizzando la propria Carta di Debito collegata a libretti di risparmio, conti BancoPosta o Postepay Evolution.
Chi ha scelto l’accredito diretto della pensione su libretto, conto BancoPosta o Postepay Evolution, può già disporre della somma senza recarsi in ufficio postale.
Inoltre, i titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti postali possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante entro due ore dal prelievo, sia allo sportello che agli ATM Postamat.
Per evitare file e attese più lunghe del solito, Poste Italiane consiglia ai pensionati, se possibile, di recarsi a ritirare la pensione nelle ore centrali o pomeridiane della giornata e di preferire i giorni successivi ai primi del mese.
