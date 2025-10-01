La Regione Calabria punta a rafforzare la produttività e la competitività sui mercati del comparto agricolo con un bando pubblico da 20 milioni di euro, nell’ambito del CSR Calabria 2023 – 2027.

L’avviso pubblico, relativo all’intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, sostiene l’innovazione e l’ammodernamento delle imprese agroalimentari con l’obiettivo di incrementarne la redditività e la capacità di competere sui mercati, migliorando al contempo le performance ambientali e climatiche. Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili.

Gli investimenti finanziabili vanno da un minimo di 100 mila euro fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.

Sono ammessi al sostegno progetti volti a valorizzare il capitale aziendale con la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e strutture per la cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale, a introdurre innovazioni tecnologiche e migliorare l’efficienza dei cicli produttivi con particolare attenzione al risparmio energetico e idrico, a potenziare i sistemi di gestione della qualità, tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, a ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i sottoprodotti, a rafforzare la sicurezza sul lavoro oltre gli standard minimi di legge, ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni e a favorire l’accesso a nuovi mercati.

Con questo bando la Regione Calabria intende stimolare la crescita delle imprese agroalimentari, sostenendole nei processi di innovazione e sostenibilità.

Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 20 ottobre 2025 fino al 1° dicembre 2025, salvo proroghe, esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale disponibile all’indirizzo https://documentale.regione.calabria.it/portale/.

Tutta la documentazione, comprensiva di modulistica, è consultabile sul sito ufficiale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria www.calabriapsr.it.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.calabriapsr.it/news/2285-approvazione-dell-avviso-pubblico-intervento-srd13-investimenti-per-la-trasformazione-e-commercializzazione-dei-prodotti-agricoli-azione-1-e-presentazione-domande-di-sostegno