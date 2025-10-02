Calamai: “Un riconoscimento importante che premia la qualità delle cure e la crescita professionale della nostra Azienda”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone annuncia il rinnovo, fino al 2027, della convenzione con l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) e la UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Giovanni di Dio, diretta dal dott. Pasquale Castaldo, per lo svolgimento di attività didattiche e formative di alto livello.

La UOC di Chirurgia Generale di Crotone è riconosciuta come Centro di riferimento regionale ed extraregionale per la chirurgia laparoscopica nelle patologie benigne e maligne, un ruolo che si traduce in un’attività clinica di eccellenza e in una costante attenzione alla formazione dei professionisti. Dal luglio 2022 la Chirurgia Generale ha introdotto e consolidato la chirurgia laparoscopica di base e avanzata, ottenendo risultati di rilievo: oltre 280 interventi di tumore del colon-retto in elezione e 65 in urgenza, più di 350 colecistectomie laparoscopiche e, complessivamente, quasi 3000 interventi chirurgici eseguiti con tecniche mininvasive. Parte di questi risultati è stata pubblicata nel 2024 sul Giornale di Chirurgia, rivista scientifica di riferimento nazionale.

Il lavoro si avvale della collaborazione multidisciplinare con le UOC di Gastroenterologia, Oncologia, Radiologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, garantendo percorsi diagnostico-terapeutici integrati e innovativi.

“Questo rinnovo rappresenta un riconoscimento importante non solo per la Chirurgia Generale ma per l’intera ASP di Crotone – ha dichiarato il Commissario Straordinario Monica Calamai – La qualità delle cure, l’attenzione alla ricerca e la capacità di formare nuove generazioni di professionisti pongono la nostra Azienda tra le realtà sanitarie che sanno guardare al futuro con competenza e responsabilità. Un ringraziamento particolare va al direttore della UOC di Chirurgia Generale, dott. Pasquale Castaldo, e a tutti i professionisti che, lavorando in squadra, garantiscono ogni giorno ai pazienti cure sicure, innovative e di qualità”.

“L’accordo con ACOI è il coronamento di un percorso che abbiamo costruito con impegno e dedizione – ha aggiunto il direttore della UOC di Chirurgia Generale, Pasquale Castaldo – La chirurgia laparoscopica, ormai consolidata nella nostra pratica clinica, ci ha permesso di offrire cure efficaci e meno invasive ai pazienti e, al contempo, di diventare un centro di riferimento formativo per i colleghi in formazione”.

Il rinnovo della convenzione con ACOI rappresenta dunque un riconoscimento significativo del lavoro svolto, che valorizza l’impegno dei professionisti e conferma il percorso di crescita clinica e formativa avviato dall’ASP di Crotone.