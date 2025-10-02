È tutto pronto a Crotone per la partecipazione del Moto Club “Ugo Gallo” al Giubileo dei Motociclisti, che il 4 ottobre richiamerà a Roma migliaia di appassionati delle due ruote. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con le Autorità Ecclesiastiche del Vaticano nell’ambito dei Grandi Eventi del Giubileo 2025, vedrà la presenza di motociclisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. La delegazione crotonese, composta da tredici centauri, partirà da Crotone nella mattinata di venerdì 3 ottobre.



Il viaggio, lungo oltre seicento chilometri, prevede sei soste programmate ogni cento chilometri circa, della durata di mezz’ora, utili a garantire il riposo dei partecipanti e occasioni di degustazione delle specialità gastronomiche locali. L’arrivo è previsto nel pomeriggio a Frascati, che fungerà da quartier generale del Moto Club crotonese. Il giorno successivo, sabato 4 ottobre, i motociclisti si ritroveranno in Piazza San Pietro a partire dalle ore 07:00. Le moto saranno collocate nelle aree predisposte, mentre i partecipanti potranno accedere in piazza portando con sé il casco.



La mattinata sarà caratterizzata dalla Messa per i motociclisti che verrà celebrata da Papa Leone XIV, il quale impartirà la solenne Benedizione dei Caschi, gesto simbolico di protezione e affidamento per tutti coloro che percorrono le strade in moto. Subito dopo, i motociclisti vivranno il momento centrale del Giubileo con l’attraversamento della Porta Santa, rito che rappresenta il passaggio dal peccato alla grazia e che sarà condiviso come segno di comunità e fratellanza. Al termine delle celebrazioni, il gruppo avrà il pomeriggio libero per una passeggiata a Roma, vivendo così anche un momento culturale nella Capitale.



“Il Giubileo dei Motociclisti è per noi un appuntamento di grande importanza spirituale, che unisce la passione per le due ruote a un’esperienza di fede che rimarrà impressa nella memoria di tutti noi” ha dichiarato Fabio Gallo, presidente del Moto Club. Il rientro della delegazione crotonese è previsto per domenica 5 ottobre, con partenza al mattino da Frascati e arrivo in serata a Crotone.

