Scala Coeli (CS), 1 ottobre 2025 – Il circolo Legambiente Nicà interviene dopo il confronto svoltosi a Catanzaro il 29 settembre tra i candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, e l’associazione ambientalista.

L’incontro, moderato da Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia, ha visto la partecipazione di Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, e di Stefano Ciafani, presidente nazionale dell’associazione. Nel corso del dibattito, ampio spazio è stato dedicato alle principali criticità ambientali regionali, tra cui la questione della discarica in località Pipino, tema centrale per la comunità dell’Alto Ionio cosentino.

“Abbiamo seguito con attenzione il confronto – sottolinea Nicola Abruzzese, presidente del circolo Legambiente Nicà – e auspichiamo che la questione della discarica venga finalmente affrontata con la dovuta serietà da chi sarà chiamato a governare la nostra regione. È essenziale che le tematiche ambientali trattate trovino concreta attuazione, con impegno e determinazione, nel pieno rispetto della salute dei cittadini, dell’ambiente e dell’economia calabrese”.

Abruzzese evidenzia come la definitiva chiusura della discarica di Pipino e la bonifica della valle del Nicà rappresenterebbero una svolta cruciale per il territorio: “Sarebbe un’occasione fondamentale di riscatto e rigenerazione per la nostra area, con ricadute positive sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”.

Legambiente Nicà ribadisce quindi l’invito ai candidati e al futuro governo regionale a tradurre gli impegni espressi durante il confronto in azioni concrete, capaci di garantire un futuro sostenibile e rispettoso dei cittadini e del territorio calabrese.